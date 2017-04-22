وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: هناك أدوية في السوق بها سموم قاتلة

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب بشأن تدول وانتشار مئات الآلاف من مختلف أصناف الأدوية المغشوشة والمصنعة طبق الأصل فى مناطق غير معلومة المصدر، ومنتشرة بالمخازن والصيدليات، لافتًا إلى أنها تحتوي على "سموم قاتلة" للمريض المصري.

وذكر أبو العلا، أن من بين هذه الأدوية "Congestal- anti rh- omepak-jusprin"، وبعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريدى albumin.

وأضاف وكيل لجنة الصحة فى بيان له السبت، أن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات، وتلى تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح المجرم، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب وقفة جادة من الوزراء المعنيين بإنقاذ حياة المريض المصري.

وطالب أبوالعلا بضرورة تشديد رقابة الدواء على المخازن والصيدليات من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، وتتبع وزارة الداخلية للحالات المضبوطة لمعرفة المجرم الحقيقى واماكن تصنيع تلك الأدوية، مشيرًا إلى أهمية إجبار شركات الادوية عن طريق وزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات المتبعة عالميًا لضمان منع تداول الأدوية المغشوشة، وتفعيل القرار رقم 29 لسنة 2016، باتباع سبل العلامات باركودgs1 التتبع trace and track لضمان تداول الدواء الصحيح فى الصيدلية.

وطالب وكيل لجنة الصحة، بضرورة اتباع أسلوب الملصق ذو الأرقام أو الباركود ثنائى الأبعاد على كل الشركات المنتجة للدواء.

وقال أبوالعلا إنه يتعين على مجلس النواب تغليظ عقوبة الغش والتدليس فى صناعة الدواء التى لاتتعدى الحبس لمدة عام وتستلزم الإعدام لأنه " قتل عمد"، مشيرًا إلى أهمية تفعيل لجنة تقصى حقائق الموافق عليها من مجلس النواب لتقديم كم التجاوزات فى المخازن وشركات توزيع الدواء.