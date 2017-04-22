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«رينو» تطرح رؤيتها لمستقبل السيارات الرياضية في معرض شانغهاي

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«رينو» تطرح رؤيتها لمستقبل السيارات الرياضية في معرض شانغهاي «رينو» تطرح رؤيتها لمستقبل السيارات الرياضية في معرض شانغهاي

التحرير

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أعلنت شركة "رينو" الفرنسية عزمها طرح مفهوم اختبارى حديث لسيارات السباقات "فورميلا 1"، الخاصة بفريق الشركة الفرنسية خلال معرض شانغهاى الدولى للسيارات.

وبحسب موقع "i4u"، فإن الشركة الفرنسية ستكتفى بطرح المفهوم الاختبارى "RS 2027" خلال المعرض الدولى للسيارات، ما يشير إلى مشاركة محدودة من جانب "رينو" في المحفل.

ويمثل المفهوم الاختبارى رؤية الشركة الفرنسية لمستقبل السيارات، وهو الأمر الذى أدى إلى ربط سيارات السباقات بتاريخ 2027 والذي يمثل النظرة المستقبلية لرينو فى صناعة السيارات.

يذكر أن المعرض الدولي في الصين يمثل واحدًا من أبرز 5 محافل دولية للسيارات، ويحظى باهتمام إعلامى وجماهيرى من مستوى رفيع.

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التحرير

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