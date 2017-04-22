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«BYD» تدخل عالم السيارات الكهربية بمفهوم جديد للدفع الرباعي

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«BYD» تدخل عالم السيارات الكهربية بمفهوم جديد للدفع الرباعي «BYD» تدخل عالم السيارات الكهربية بمفهوم جديد للدفع الرباعي

التحرير

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كشفت شركة "BYD" الصينية الشهيرة عن مفهوم اختبارى جديد لسياراتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، والتى تعمل بالكهرباء، ضمن خطتها التوسعية للاعتماد على الوقود النظيف.

وبحسب موقع "إنسايديفز"، فإن الشركة الصينية قدمت "داينيستي" خلال معرض شانغهاي الدولي للسيارات، والتى تستطيع تقديم نموذج صيني جيد للسيارات الكهربية.

وراعت الشركة الصينية عنصرين حيويين في صناعة المفهوم الاختباري الجديد، وهما أن تصدر سيارة تستخدم الوقود الكهربي الأكثر نظافة، وأن تجمعه بنسق السيارات الرياضية، والذى تم النظر إليه على أنه الطراز الأوفر حظًّا خلال المرحلة الماضية.

 

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التحرير

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