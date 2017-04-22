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فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»

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فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد» فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»

التحرير

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مهمة أي جيش لأي دولة هو الدفاع عن مصالحها وأرضها ومواطنيها ومنع أي عدوان من تحقيق أهدافه تجاهها.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "أهم قرارات الدولة بعد 30 يونيو هي تنويع مصادر التسليح بعيدًا عن أمريكا فقط، فمصر تحتفظ بعلاقات متوزانة مع كل دول العالم".

وتابع: " تسلح الجيش لحماية أرضها وأمنها القومي فنحن دولة محورية ولدينا مسئوليات عربية وإقليمية لا نستطيع التخلي عنها، فإذا أصبحت مصر غير قوية سيمثل هذا تهديد للعالم بأكلمه، موضحا أن الجيش قوته تبنى حسب حجم التهديد الذي تواجه البلد فمصر تواجه تهديد قوي وعليها إعداد القوات".

 

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التحرير

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