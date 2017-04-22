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فيديو.. الصيرفي: كسر خط مياه سبب زحام طريق الأوتوستراد

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فيديو.. الصيرفي: كسر خط مياه سبب زحام طريق الأوتوستراد فيديو.. الصيرفي: كسر خط مياه سبب زحام طريق الأوتوستراد

التحرير

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قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك كسرا مفاجئا في خطوط المياه أمام بوابة أكاديمية الشرطة مساء أمس.

وأضاف الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون": "الكسر أثر على طريق الأوتوستراد مع ارتفاع منسوب المياه بالنفق، إضافة إلى كسر خط ثاني صباح اليوم أثناء العمل، مما أدى لتوقف الطريق الدائري، مشيرا إلى أنه تم الدفع بعدد 30 شفاطا و5 بدالات لشفط المياه".

وتابع: "المرور يحاول حل الأزمة وتسير حركة السيارات، محذرا من تكدس مروري في الاتجاه من المعادي إلى طريق السويس، والمياه انقطعت عن القاهرة الجديدة ونحاول تشغيل خط بديل حتى يتم تتوافر لحين اتمام الإصلاح".

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التحرير

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