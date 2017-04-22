وزير القوى العاملة يتفقد مشروعات شرق بورسعيد

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لمناقشة عدد من الملفات العمالية وتشغيل الشباب وتفقد مشروعات شرق المحافظة.

ومن المنتظر أن يعقد سعفان اجتماعًا مع عدد من القيادات العمالية بالمحافظة قبل تفقده منطقة شرق بورسعيد، كما سيحضر افتتاح المؤتمر العلمي السادس والدولي الرابع لكلية التربية بجامعة بورسعيد تحت عنوان: "المسئولية الاجتماعية للجامعة في ضوء التقييم العالمي للجامعات"، وذلك بالمجمع الثقافي الترفيهي بحي الشرق، بمشاركة عدد من الدول العربية.