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تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت

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تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت

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شهدت الذهب اليوم السبت، 22 أبريل 2017، انخفاضًا نسبيًا، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضى ليسجل عيار 21 نحو 645 جنيهًا للجرام بالمحلات التجارية.

وعيار 24 سجل نحو 737 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 553 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 430 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 369 جنيهًا للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22.925 جنيه ، والجنيه الذهب سجل نحو 5.016 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 737.143 جنيه.

وتحركت أسعار الذهب أيضا في سوق المال العالمى اليوم نحو الانخفاض الطفيف ليسجل عيار 24 نحو 745.74 جنيه، وعيار 21 سجل نحو 652.54 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 559.31 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 435.02 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 372.87 جنيه.

بينما سجلت أوقية الذهب في سوق المال نحو 23.192 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.220 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 745.738 جنيه.

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التحرير

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