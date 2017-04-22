عاطل يشعل النيران في شقة والده بشبرا الخيمة بعد طرده منها لسوء سلوكه

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أشعل عاطل النار فى شقة والده بشبرا الخيمة بسبب خلافات نشبت بينهما، وقيام والده بطرده من الشقة لسوء سمعته، فاستغل المتهم عدم وجود والده فى الشقة، وقام بإشعال النيران بها انتقامًا من والده، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة وإصابة المتهم، وتمت السيطرة على الحريق، ونقل المتهم مصابًا إلى مستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد محمد عبد الهادى، رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق فى شقة بمنطقة عزبة الجبلاوى دائرة قسم ثانى، تم إخطار اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، وانتقلت قوات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالفحص تبين أن الحريق بشقة سكنية مكونة من حجرتين وحمام ملك جمال أحمد سلامه العايدي، 60 سنة، نجار، وأتت النيران على جميع محتويات الشقة من منقولات ومتعلقات شخصية، ونتج عن الحريق إصابة نجل مالك الشقة، ويدعى عبد العزيز جمال أحمد سلامة، 23 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 7 قضايا قتل وسلاح ومشاجرة ومخدرات.

وبسؤال مالك الشقة اتهم نجله المصاب بالتسبب في ذلك، وقرر مشاهدته له أثناء خروجه من الشقة والنيران ممسكة بملابسه، واستقلاله مركبة توك توك رفقة ثلاثة من أصدقائه، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما وقيامه بطرده من المسكن لسوء سمعته وافتعال الخلافات بصفة مستمرة.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائيه لتحديد سبب الحريق، وتقدير الخسائر، وتم تعيين الحراسة اللازمة على المتهم بالمستشفى.