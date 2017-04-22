وزير الإسكان من نيويورك: ننمو سنويًا بمعدل 2.5 مليون نسمة

التحرير

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شرحاً موجزاً عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فى ندوة نقاشية، تحت عنوان: "المدن حيث يُبنى المستقبل"، تم تنظيمها فى إطار مناقشات الربيع، التى يجريها حاليا البنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، بحضور عدد من المسئولين الدوليين والخبراء.

فى بداية حديثه قال وزير الإسكان، نحن ننمو سنويا بمعدل نحو 2,5 مليون نسمة، ونحتاج إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية، لاستيعاب الأسر الجديدة، ويكفى أن أقول أن معدلات الزيادة السنوية فى سكان مصر تزيد على سكان بعض دول أوروبا، إذن كان علىّ وأنا أعمل وزيرا وصاحب قرار أن أجيب عن السؤال: أين سيذهب هذا العدد من السكان، وما هو البديل؟.. فإذا لم نتحرك بسرعة، ونبدأ فى العمل والبناء، سيصنع المواطنون مستوطنات بشرية غير رسمية لسكنهم، وإذا لم نخطط نحن كدولة، سيخطط المواطنون لأنفسهم ويسكنون فى مساكن غير رسمية، أو عشوائية، وستولد مشاكل لا يمكن إيقافها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى مصر كان علينا أن نضع خطة مستقبلية للتنمية، حتى 2052، وانتهينا من المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية بالفعل، وكان له عدة مخرجات، منها التوسع فى إنشاء المدن الجديدة، المرتبطة بمحاور التنمية، لاستيعاب الزيادة السكانية، ونحن الآن لا ننشىء العاصمة الإدارية فقط، ولكن هناك نحو 10 مدن أخرى يتم تنفيذها.

وأوضح وزير الإسكان أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد امتدادا للقاهرة القديمة، حيث لا تبعد سوى 45 كم عن وسط القاهرة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على نقل مواقع الحكومة للعاصمة الجديدة، حيث وصلت الكثافة السكانية فى هذه المواقع حاليا إلى درجة زائدة عن الإمكان، فنحن نتكلم عن نحو 100 ألف مواطن لكل كم2، أى نحو 10 مرات أكثر من كثافة السكان فى مدينة مثل نيويورك، وعرض الوزير الخرائط التى توضح موقع العاصمة الإدارية الجديدة، وارتباطها بالقاهرة.

وقال الوزير: تستوعب المدن الجديدة بعد 30 سنة من إنشائها أكثر من 6 ملايين نسمة، منها نحو 5 ملايين فى مدن القاهرة الكبرى، إذن هذا الوضع مختلف عن ذى قبل، حيث أصبحت المدن الجديدة المخططة جاذبة للسكان، وبها خدمات متعددة.

وقدم الوزير شرحا لمخطط إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال:نعمل على إنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً لتنمية عمرانية متكاملة، وعدالة اجتماعية، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، موضحاً أن المدينة بمساحة 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 5 ملايين نسمة، خلال الـ40 إو الـ50 عاما المقبلة.

وبسؤاله عن الأهداف أو الأولويات الثلاث التى من المقرر تحقيقها فى العاصمة الإدارية الجديدة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولى: أن تكون مدينة خضراء، ومستدامة، ويجدر العيش بها، مضيفا: قبل أن أصبح وزيرا كنت مخططا للمدن، ومنذ سنوات كثيرة، كان الكثيرون يروجون لضرورة انتقال المبانى الحكومية لكى تتنفس القاهرة، وتعود لرونقها، ودورها التاريخى والثقافى والسياحى، فمقر الحكومة الحالى وضع فى القرن التاسع عشر، ولم يكن مخططا لها هنا من الأصل، حتى وزارة الإسكان موجودة فى منطقة سكنية، وهذا كله أثر على وضع القاهرة التاريخى، أصوات كثيرة قالت إن علينا نقل الوزارات إلى مكان جديد، وعندما بدأنا فى هذا الأمر قالوا هذا "استعراض سياسى"، وهو أمر يدعو للعجب.

وفى رده على مداخلة لأستاذ اقتصاد بجامعة هارفارد عن اختيار مكان العاصمة، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: درسنا تجارب الآخرين، مثل البرازيل، وواشنطن، وأنقرة، والتحديات التى واجهت هذه الدول، ولكن فى حالتنا الأمر يختلف، فما ننفذه هو توسع حضرى لمنطقة قريبة من القاهرة، وستظل القاهرة هى العاصمة الرئيسية، نحن نفتح شرايين، وأوردة جديدة، وعلينا أن نرى مثلا النموذج الموجود فى ماليزيا، حيث نفذوا عاصمة إدارية جديدة، ونجحت التجربة، وهو نفس ما تفعله الصين، وكوريا الجنوبية، حيث يتم التوسع فى العاصمة القديمة.

وعن مدى توافر الخدمات فى المجتمعات الجديدة، قال وزير الإسكان: الأمر الرئيسى فى إنشاء المدن الجديدة هو تنفيذ الخدمات التى يحتاجها الناس، مثل المدارس والمستشفيات، والأسواق التجارية، والمدن الجديدة أصبح بها الآن عدد كبير من الجامعات، بل إن المواطنين ينتقلون حاليا من وسط البلد للمدن الجديدة، للاستمتاع بخدماتها من نوادى ووسائل تسوق وترفيه، وخلافه، والشىء المهم جدا هو المواصلات العامة الجماعية، وهو ما تأخرنا فيه، ونعمل على سرعة تنفيذه حاليا.

وأشاد المسئولون والحاضرون بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما تفعله أيضا الصين، مشيرين إلى أن القاهرة مهمة جدا، ويهمهم نجاح المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة النقاشية التى نظمها البنك الدولى، أدارتها صحفية دولية، وبحضور وزير الإسكان المصرى، ومسئولين بالأمم المتحدة، والبنك الدولى، وعمدة سابق لواشنطن، ومسئولة التخطيط والتطوير بجنوب إفريقيا، وأستاذ اقتصاد بجامعة هارفارد.