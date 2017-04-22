أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر بشدة من "رسوم الحنة والتاتو ورسومات الأطفال على الوجه"!!! -
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالصور| القنصلية المصرية تتابع مقتل المواطن المصري في خميس مشيط

Google+ Print
بالصور| القنصلية المصرية تتابع مقتل المواطن المصري في خميس مشيط بالصور| القنصلية المصرية تتابع مقتل المواطن المصري في خميس مشيط

قال قنصل عام في جدة ” حازم رمضان” مؤكداً أن القنصلية العامة تتابع بدقة تفاصيل حادث مقتل المواطن المصري ” أحمد عبد الهادي عبده سليمان” والذي توفي مساء الخميس الماضي  في محافظة خميس مشيط جنوب المملكة العربية .

مقتل مواطن مصري في السعودية

وكان المواطن المصري قد تعرض لحادث غادر من مواطن يمني قام بطعنه على إثر خلاف في الطريق بين المصري واليمني، وتتابع القنصلية جميع إجراءات وتصاريح الدفن للمواطن المصري، كما أنها تتابع التقرير الشرعي للطبيب، وانها بعثت مندوب عنها متواجد بصفة مستمرة في مكان الحادث لمتابعة التحقيقات.

وأضاف ” القنصل” من خلال تصريحات صحفية أنه تم القبض على الجاني، وانه اعترف بجريمته، مشيداً بدور أجهزة الأمن السعودي في سرعة  القبض على الجاني، وتعاونها مع القنصلية المصرية.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»