بالصور| القنصلية المصرية تتابع مقتل المواطن المصري في خميس مشيط

شيماء مصطفى

قال قنصل عام مصر في جدة ” حازم رمضان” مؤكداً أن القنصلية العامة تتابع بدقة تفاصيل حادث مقتل المواطن المصري ” أحمد عبد الهادي عبده سليمان” والذي توفي مساء الخميس الماضي في محافظة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية.

مقتل مواطن مصري في السعودية

وكان المواطن المصري قد تعرض لحادث غادر من مواطن يمني قام بطعنه على إثر خلاف في الطريق بين المصري واليمني، وتتابع القنصلية جميع إجراءات وتصاريح الدفن للمواطن المصري، كما أنها تتابع التقرير الشرعي للطبيب، وانها بعثت مندوب عنها متواجد بصفة مستمرة في مكان الحادث لمتابعة التحقيقات.

وأضاف ” القنصل” من خلال تصريحات صحفية أنه تم القبض على الجاني، وانه اعترف بجريمته، مشيداً بدور أجهزة الأمن السعودي في سرعة القبض على الجاني، وتعاونها مع القنصلية المصرية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads