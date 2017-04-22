السيطرة على حريق بمصنع لتغليف المنتجات الغذائية بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم السبت، في السيطرة على حريق اندلع بمصنع لتغليف المنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.

وكشفت معاينة اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، أن المصنع على تبلغ مساحته 600 متر، وأن الحريق اندلع بغرفة مشون بها كمية من المنتجات الغذائية، دون وقوع إصابات.

ورجحت تحريات اللواء هاني سعيد، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق.