رسمياً| الحكومة تكشف عن مفاجأة سارّة تُسعد أصحاب المعاشات.. وتساهم في رفع المعاناة عنهم

شيماء مصطفى

في اطار خطة الحكومة المصرية، لرفع المعاناة عن الغير قادرين، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، برفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجاً، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، كشف الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، عن مفاجأة لأصحاب المعاشات.

وأكد حجازي، بأنه سيتم، اعفاء أصحاب المعاشات بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، من الاشتراكات والمساهمات، خاصةً وأن أغليهم إما أن يكونوا من فئة غير القادرين أو من أصحاب الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن أصحاب المعاشات شاركوا بالفعل بنسبة 1% وفقاً للاشتراكات السابقة لهم قبل طرح مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وأنهم لم يُمسوا في القانون الجديد إلا لصالحهم فقط ولا يوجد أعباء عليهم.

وأوضح «حجازي»، أن المعاشات وغير القادرين وأصحاب الأمراض المزمنة، معافين من الاشتراكات والمساهمات بشكل واضح بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مشيراً إلى أن الدراسة الاكتوارية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم طرحها على مجلس النواب.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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