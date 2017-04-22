مقتل مصري علي يدي يمني في السعودية.. والقنصلية تتابع

بالصور.. محمد سعد والسقا ورزق في جنازة والدة المخرجين شريف وعمرو عرفة

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البنك العقاري: تكلفة أول مصنع مصري لإنتاج أدوية الأورام قد تتضاعف بعد التعويم