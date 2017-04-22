أتليتكو مدريد يسعى للضغط على برشلونة بمواجهة إسبانيول

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تستكمل اليوم مباريات الجولة رقم 33 في الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل أتلتيكو مدريد الثالث برصيد 65 نقطة لمواجهة إسبانيول التاسع برصيد 49 نقطة وعين الروخي بلانكوس على الخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة الضغط على برشلونة الوصيف قبل مباراة الكلاسيكو غدا.

ونجح الفريق الكتالوني في الفوز بأخر 4 مباريات خاضها على ملعبه ولم يسبق له الفوز في 5 مباريات متتالية من شهر فبراير من عام 2013، كما نجح إسبانيول في التسجيل في أخر 10 مباريات في الدوري.

ولم يخسر أتلتيكو مدريد في أخر 8 مباريات في الليجا وإذا تفادي الفريق المدريدي الخسارة في مباراة اليوم، سيحقق الفريق أفضل مسيرة في تفادي الهزائم هذا الموسم.

ولم يتمكن إسبانيول من الفوز على أتلتيكو مدريد سوى مرة واحدة في أخر 10 مباريات جمعت بينهما في الدوري وتعادل في 2 وخسر في 7 مواجهات، ومن جانبه سجل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان 99 هدفا في الدوري الإسباني ويسعى لأن يكون ثاني لاعب فرنسي يسجل 100 هدف في الليجا بعد كريم بنزيما الذي سجل 120 هدفا.

وأهدر أتلتيكو مدريد أكبر عدد من ركلات الجزاء هذا الموسم أكثر من أي فريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بواقع إهدار 6 ركلات من أصل 8 أتيحت لهم، وعلى الجانب الأخر لم يخسر مدرب إسبانيول الحالي كيكي سانشيز فاوريس أي مباراة من المواجهات السبعة السابقة التي خاضها أمام أتلتيكو مدريد من خلال الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مواجهات.

ويعد يانيك كاراسكو ثاني أكثر لاعبي وسط الميدان وصولا إلى الهدف رقم 10 هذا الموسم في الدوري الإسباني بعد بيدرو ليون.

وأخيرا سجل بابلو بياتي 4 أهداف من قبل في شباك أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني حيث تعد شباك الروخويبلانكوس المفضلة لديه بين جيمع فرق الدوري الإسباني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

مالاجا- إسبانيول الساعة 13:00

فياريال- ديبورتيفو ليجانيس الساعة 16:15

أوساسونا- سبورتينج خيخون الساعة 18:30

إسبانيول- أتلتيكو مدريد الساعة 20:45