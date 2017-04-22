كوبر يجدد رفضه لضم حسام عاشور

التحرير

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كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، أن هناك اتجاه لضم لاعب من الثنائي عمرو السولية لاعب الأهلي، ومحمد فتحي لاعب الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، يراقب أيضًا هشام محمد لاعب المقاصة، ويبحث إمكانية ضم أحد الثلاثي للفراعنة في معسكر يونيو استعدادًا لمواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما كشف المصدر، أن هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، غير مقتنع بقدرات حسام عاشور لاعب الأهلي لضمه قبل مباراة تونس في تصفيات أمم إفريقيا، مؤكدًا أن كوبر في كل مرة يتم طرح اسم عاشور عليه يرفض ضمه، حيث إنه يفضل دائمًا لاعبين آخرين منهم إبراهيم صلاح لاعب الزمالك.