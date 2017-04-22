وادي دجلة يصطدم بالمقاصة.. وصراع القاع يشتعل

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يستضيف نادي مصر للمقاصة نظيره وادي دجلة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الثاني برصيد 57 نقطة، خلف المتصدر الأهلي بـ 64 نقطة.

بينما يأتي نادي وادي دجلة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو، في المركز العاشر، برصيد 31 نقطة.

ويسعى مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال في تحقيق الثلاث نقاط لتضييق الخناق على المتصدر الأهلي، علاوة على تكرار فوزه في لقاء الذهاب (4-2)، كما يأمل أحمد حسام ميدو، مدرب وادي دجلة في اقتناص الفوز لتعويض هزيمة الذهاب وتحسين المركز في جدول الترتيب.

وتشهد الجولة اشتعال صراع القاع حين يستضيف نادي الشرقية نظيره الداخلية، باستاد بنها، كما يواجهة النصر للتعدين نظيره أسوان.

ويقود مباراة الشرقية والداخلية، الحكم جهاد جريشة ويعاونه عبد الفتاح عريشة وعمر فتحي، ومحمد بشير حكماً رابعاً.

ويحتل الشرقية بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الـ 18 "الأخير" برصيد 14 نقطة، بينما يأتي نادي الداخلية بقيادة مدربه علاء عبدالعال، في المركز الخامس عشر، برصيد 20 نقطة.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الداخلية بهدف نظيف، وكان يدرب الداخلية ضياء عبدالصمد، فيما كان يدرب الشرقية طارق يحيى.

ويقود مباراة النصر للتعدين وأسوان، الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد عبد المجيد وتامر رشاد، وعاطف العفي حكماً رابعاً.

ويحتل النصر للتعدين بقيادة مديره الفني أحمد كشري، المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، بينما يأتي نادي أسوان بقيادة مدربه أسامة عرابي، في المركز السادس عشر، برصيد 18 نقطة.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين النصر للتعدين وأسوان، بفوزر النصر للتعدين بهدفين لهدف.