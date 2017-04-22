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المجمعات الاستهلاكية تعلن عن تخفيضات على أسعار الدواجن واللحوم والأرز

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المجمعات الاستهلاكية تعلن عن تخفيضات على أسعار الدواجن واللحوم والأرز المجمعات الاستهلاكية تعلن عن تخفيضات على أسعار الدواجن واللحوم والأرز

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة  والتجارة الداخلية، عن تخفيضات جديدة على سعر الدواجن واللحوم والأرز، وذلك بجمبع فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد طرح كميات كبيرة من هذه السلع الإستراتيجية، وبنفس جودة  المحلات الخاصة، حيث يوجد بالمجمعات الأن الأرز بجميع أنواعه مثل البلدي والهندي،  بالإضافة إلى اللحوم البلدي والسوداني والبرازيلي  والأسترالي،  وذلك فى عدد 170 فرعًا تابعة للمجمعات الاستهلاكية، بجودة عالية وسعر منخفض.

سعر الدواجن واللحوم والأرز في المجمعات الاستهلاكية

أعلن  رئيس المبيعات بشركة النيل الأستاذ أحمد يوسف، عن الأسعار الجديدة للدواجن والأرز واللحوم بعد التخفيض، وهي كما يلي:

 
  • كيلو أرز الضحى بلدي بسعر 650 قرشا .
  • كيلو  الأرز الهندي بسعر 650 قرشا.
  • كيلو الأرز البلدي “فاميلي”  بسعر 8 جنيهات.
  • كيلو أرز الضحى بـ10.5 جنيهات.
  •  سعر كيلو الدواجن 25 جنيها .
  • سعر كيلو اللحوم البرازيلية المجمدة 48 جنيها .
  • سعر كيلو لحوم مكعبات معبأ بسعر 50 جنيها.
  • سعر كيلو البتلو الأسترالي المشفى  75 جنيها .
  • سعر كيلو اللحوم السودانية 75 جنيها ..

المصدر : مصرفايف

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