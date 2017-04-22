التحريات: "فتاة العياط" ليست عذراء.. و"الشرف" قد يكون وراء مقتلها

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، عن ملابسات جديدة بواقعة العثور على فتاة مقيدة القدمين ملقاة بنهر النيل بمركز العياط.

وتوصلت تحريات المباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى أن الفتاة ليست عذراء.

كما أكدت المعاينة الأولية للواء مصطفى عناني، نائب مدير قطاع جنوب الجيزة، والعميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، أن جثة الفتاة بها آثار خنق، مُرجحة أن تكون الجريمة بسبب الثأر للشرف.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.