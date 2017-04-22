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مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالإسكندرية

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مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالإسكندرية مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة - ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:
لقيت طبيبة ونجلها مصرعهما وأصيب زوجها ونجلتها، إثر انقلاب سيارتهم بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

كان قسم شرطة برج العرب، تلقى بلاغًا بانقلاب سيارة بمنطقة الكيلو 47 الطريق الساحلي، تجاه الإسكندرية، انتقل مأمور وضباط القسم والمرور لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة "ملاكي البحيرة"، قيادة المدعو "ع.ج.ق"، 30 عامًا، طبيب بشري، مقيم مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة يستقلها بصحبة زوجته ونجليهما بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ ما أدى لانحرافها وانقلابها يمين الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: "هـ.ى.أ"، 26 عامًا، طبيبة، ونجلها "أ.ع.ج"، 4 سنوات، وإصابة زوجها ونجلتهما "ج.ع.ج" عامين، باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل جثتي المتوفيَين لمستشفى كرير العسكري، والمصابَين لمستشفى السلامة الملكي، وتحرر المحضر جنح قسم برج العرب.

وقررت النيابة العامة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين، ويصرح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإمكانية سؤالهما وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.

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