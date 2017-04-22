أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر بشدة من "رسوم الحنة والتاتو ورسومات الأطفال على الوجه"!!! -
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور .. سفير بيرو يزور مسجد الصحابة في شرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور .. سفير بيرو يزور مسجد الصحابة في شرم الشيخ سفير بيرو يزور مسجد الصحابة

شرم الشيخ - أحمد السيد:

زار سفير دولة بيرو، اليوم السبت، مسجدَ الصحابة بالسوق التجاري القديم، بمدينة شرم الشيخ.

كان في استقبال السفير والوفد المرافق، اللواء نادر العشماوي السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وصاحبهم اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظة.

من جانبه، أبدى السفير إعجابه الشديد بالنظم المعمارية والطراز والفن المعماري النادر للأبنية، فيما شرح المهندس المعماري، فؤاد توفيق، مرحلة إنشاء وتشييد المسجد .

من ناحية أخرى، أكد اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظة، أنه أطلع سفير بيرو على ما يجري في شرم الشيخ من تأمين كامل للزوار والسائحين، وطالب الوفد بنقل الصورة التي رأوها لأصدقائهم وشعبهم وحكومتهم، وإبراز قيمة وأهمية السياحية، وإظهار مدى تأمين السائحين، لا سيما مدينة السلام، والتي تتمتع بالأمن والجو الرائع.

سفير بيرو يزور مسجد الصحابة (3)

سفير بيرو يزور مسجد الصحابة (2)

سفير بيرو يزور مسجد الصحابة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»