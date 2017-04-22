بالصور .. سفير بيرو يزور مسجد الصحابة في شرم الشيخ

شرم الشيخ - أحمد السيد:

زار سفير دولة بيرو، اليوم السبت، مسجدَ الصحابة بالسوق التجاري القديم، بمدينة شرم الشيخ.

كان في استقبال السفير والوفد المرافق، اللواء نادر العشماوي السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وصاحبهم اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظة.

من جانبه، أبدى السفير إعجابه الشديد بالنظم المعمارية والطراز والفن المعماري النادر للأبنية، فيما شرح المهندس المعماري، فؤاد توفيق، مرحلة إنشاء وتشييد المسجد .

من ناحية أخرى، أكد اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظة، أنه أطلع سفير بيرو على ما يجري في شرم الشيخ من تأمين كامل للزوار والسائحين، وطالب الوفد بنقل الصورة التي رأوها لأصدقائهم وشعبهم وحكومتهم، وإبراز قيمة وأهمية مصر السياحية، وإظهار مدى تأمين السائحين، لا سيما مدينة السلام، والتي تتمتع بالأمن والجو الرائع.