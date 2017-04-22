بالصور.. الخاتم "الفخم" موضتك لربيع 2017

كتبت - هاجر حاتم:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أطلقت مجموعة بطرس للمجوهرات مجموعتها الجديدة من الحلي لربيع- صيف 2017، وذلك خلال مهرجان cairo wedding festival في أب تاون كايرو بالمقطم.

تميزت المجموعة باختيار شكل العقد البسيط، والتركيز على الفخامة لـ "قيراط" الأذن، مع استخدام الأحجار ذات اللون الأخضر والأبيض، أما عن الخواتم فظهر أيضًا الخاتم ذو الحجم الكبير، مع قطع أحجار مختلفة مختلفة الأحجام تتماشى مع قيراط الأذن.

شهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن والموضة والمجتمع، من بينهم الفنانة فريال يوسف، الفنانة حنان مطاوع وزوجها، الفنانة رشا مهدي وزوجها، مصمم الأزياء العالمي سوشا، خبيرة التجميل نيبال جبر.