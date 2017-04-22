موضة 2017 .. فستان زفافك روز مع رغدة هلال

كتبت - هاجر حاتم:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أطلقت مصممة الأزياء رغدة هلال مجموعتها الجديدة لـ "هوت كوتيور" ربيع صيف 2017، وذلك خلال مهرجان cairo wedding festival في أب تاون كايرو بالمقطم.

وتميزت المجموعة بالطابع البسيط، ولم تتقيد رغدة بالأبيض فقط لفساتين الزفاف وكتب الكتاب، حيث اختارت درجات الروز والبرونز، لتختار الفتاة اللون الذي يناسبها أكثر.

وجاءت الورود البارزة السمة الأساسية لأغلب الفساتين، التي تم وضعها على "التول" الشفاف، و" الجبير"، لتتماشى مع فضل الربيع.

شهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن والموضة والمجتمع، من بينهم الفنانة فريال يوسف، الفنانة حنان مطاوع وزوجها، الفنانة رشا مهدي وزوجها، مصمم الأزياء العالمي سوشا، خبيرة التجميل نيبال جبر.