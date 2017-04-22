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وفاء قمر تكشف عن موقف محرج تعرضت له أثناء عقد قرآنها

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وفاء قمر تكشف عن موقف محرج تعرضت له أثناء عقد قرآنها وفاء قمر تكشف عن موقف محرج تعرضت له أثناء عقد قرآنها

تعرضت الفنانة الشابة وفاء قمر لموقف محرج، أثناء عقد قرآنها على الفنان الشاب هيثم محمد، الذي أقيم أمس الخميس داخل مسجد الشرطة.

حيث تعرض كعب حذائها للكسر أثناء تواجدها في قاعة عقد القرآن، وهو ما اضطرها إلى إن ترتدي حذاء أخر، بعدما قام أصدقائها المقربين بالتصرف في غيره.

وقامت وفاء بنشر صورة حذائها بعد الكسر، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها: "كعب الجزمة اتكسر".

وأثارت وفاء قمر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بفستان قصير في عقد قرآنها، الذي أقيم بقاعات مناسبات مسجد الشرطة، حيث علق النشطاء: ""إزاى كتب كتاب في مسجد ولابسة قصير".

يذكر أن عقد القرآن تم تأجيله أكثر من مرة، بسبب الأزمة التي مر بها خطيبها الفنان هيثم محمد بعد اتهامه في قضية حيازة مواد مخدرة، إلا أنه حصل على البراءة منذ 10أيام.

 

 

المصدر : مصراوى

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