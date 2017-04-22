أحبها سمير صبري وأخفت زواجها من «طيار» .. أسرار في حياة سماح أنور

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بحكم نشأتها في منزل فني من الطراز الأول، ورثت حب الفن، وحققت خلال فترة السبعينيات والثمانينيات نجاحات كثيرة، جعلت منها "نجمة شباك"، إلا أن القدر منعها من مواصلة تلك النجاحات بعد تعرضها لحادث مروع أبعدها عن الساحة الفنية، وكان له دور في تصويب مسار حياتها، على حد قولها، لتعود من جديد بواجهة إعلامية سياسية، أكثر من كونها عودة فنية.

"التحرير لايف" يرصد لكم 17 معلومة عن الفنانة سماح أنور بالتقرير التالي..

1- ولدت في 22 إبريل 1965، أي أنها تبلغ من العمر 52 عامًا.

2- والدها هو الكاتب الراحل أنور عبد الله ووالدتها هي الفنانة الراحلة سعاد حسين، ولها أخ شقيق وآخر غير شقيق.

3- دخولها إلى المجال الفني كان عن طريق والدها، الذي استعان بها كبديل لممثلة كُسرت قدمها يوم عرض إحدى المسرحيات.

4- تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة.

5- تميزت في دور البنت "المسترجلة"، من خلال قصة الشعر و"الماكياج"، وصفاتها الشخصية التي ترفض بسببها أن ترتدي فستانًا أو حذاء بـ "كعب"، على حد قولها في برنامج "أنا والعسل".

6- قدمت مجموعة متنوعة من الأدوار الرومانسية والكوميدية والأكشن في العديد من الأفلام السينمائية أشهرها: " أبو كرتونة، امرأة واحدة لا تكفى، شباب فوق بركان، السجينتان، بطل من ورق، الراية حمرا".

7- شكّلت مع الفنان الكبير سمير صبري ثنائيًا فنيًا ناجحًا، حيث شاركا معًا في 7 أفلام متتالية، مما أثار الشائعات حول طبيعة العلاقة بينهما.

8- اعترف الفنان سمير صبري بحبه تجاه الفنانة سماح أنور، فقال مع الإعلامي مفيد فوزي في برنامج "مفاتيح"، المذاع على قناة "دريم 2": "أنا حبيت سماح وفكرت إني أتجوزها وبالفعل اشتريت الدبل لكن بعدين تراجعت عن قراري بسبب فرق السن بينا اللي هو 22 سنة، وأنا لحد دلوقتي محتفظ بدبلة عليها اسمي واسمها".

9- من جانبها صرحت "سماح" بأن علاقتها بالفنان سمير صبري لا يمكن تسميتها، وإنما هي علاقة لا تسطيع أن تستغنى عنها حتى الآن، وشبهتها قائلة: "سمير أهلي اللي مش من دمي"، وذلك خلال لقائها بالفنان سمير صبري في برنامج "ماسبيرو".

10- تزوجت من الطيار عاطف فوزي في منتصف التسعينيات، بعد أن تعرفت عليه أثناء سفرها، وجمعتهما قصة حب كُللت بالزواج وإنجاب ابنهما "أدهم".

11- صرحت بأنها كانت على استعداد لترك التمثيل بناء على رغبة زوجها، إلا أن اعتراض أبويها حال دون ذلك، حيث كان هناك إصرار منهما على أن تستمر "سماح" في التمثيل، خاصة وأنها كانت في أوج تألقها الفني آنذاك، وبناء على تلك الرغبة أخفت خبر زواجها، وبعد وفاة زوجها المفاجئ أخفت عن الجميع خبر إنجابها لابنها "أدهم"، وقالت إنه ابنها بالتبنّي، ولم يكن يعرف بحقيقته سوى الفنانة هالة صدقي والفنان سمير صبري.

12- تعرضت لحادث مروع في عام 1998 أثناء قيادتها لسيارتها على الطريق الدائري كاد يفقدها حياتها، وبسببه أجرت 42 عملية جراحية.

13- قالت إن ذلك الحادث الذي تعرضت له كان بمثابة رسالة إلهية بعد أن أخفت خبر إنجابها لابنها "أدهم"، موضحة أن إخفاءها لحقيقة ابنها "غلطة عمرها" التي لن تسامح نفسها عليها، وفق ما قالت في برنامج "فحص شامل".

14- اعترفت "سماح" بابنها في عام 2003 خلال لقاء تلفزيوني، وتسبب ذلك التصريح في إحداث ضجة على المستوى الفني والإعلامي، حتى إن البعض اتهمها بمحاولتها عمل "شو" حتى تعود للأضواء بعد تعافيها من الحادث، ولكنها قالت في حوار مع "الشرق الأوسط": "لست ساذجة لهذه الدرجة كما أن الجمهور ليس بالسذاجة التي يتوقعونها ولا يمكن أن يصل تفكيري إلى هذا المستوى".

15- خاضت تجربة الإخراج مرة واحدة، كما أنها أخرجت فيديو كليب للفنانة اللبنانية نجوى كرم بعنوان "عطشانة"، إلا أنه لم ينجح بجانب عدد من التجارب الإعلامية.

16- صرّحت بأنها تعرضت للخيانة كثيرًا من زوجها عدة مرات، وقالت: "كل راجل عايز يثبت لنفسه أنه حلو وجميل، دي غريزة والراجل ما ينفعش أكلمه في غريزته لأنه هو مخلوق كده"، متابعة: "كنت بشوف بعيني وأعمل نفسي مش شايفة".

17- عُرفت بآرائها السياسية الجريئة منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، حيث كانت من ضمن الفنانين المعارضين للثورة، وتسبب ذلك في تعرضها لعاصفة من الهجوم.