تزوجت في سن الـ«21» ودخلت الفن بأموال والدها.. 15 معلومة عن ساندي

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ملامحها البريئة وصوتها الهادئ جعل منها خلال سنوات قصيرة النجمة المفضلة لجمهور المراهقين والشباب، تحقق كليباتها مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب"، إلا أنها تعرضت لفترة عصيبة في حياتها وهي زواجها من رجل أعمالها، الذي تسبب في خروج بيان رسمي على صفحتها على "فيسبوك" يؤكد اعتزالها للمهنة دون علمها، لكنها ظهرت بعد ذلك لتكشف ما لا يعرفه الجمهور عن حياتها من خبايا وأسرار صدمت الجمهور.



"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 15 معلومة عن الفنانة الشابة ساندي..

1- اسمها بالكامل ساندي عادل أحمد حسين.

2- مولودة في يوم 22 أبريل 1986، أي أنها تبلغ من العمر 31 عامًا.

3- درست السياحة والفنادق، قسم إرشاد سياحي.

4- السندريلا سعاد حسنى مثلها الأعلى كفنانة شاملة تطمح أن تكون مثلها في يوم من الأيام، وفق ما صرحت في برنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير.

5- بدأت الغناء منذ طفولتها، وأنتج لها والدها أول شريط باسم "كل ما أقرب" فى عام 2006.

6- جذبت شريحة كبيرة من المراهقين والشباب، خاصة بملابسها ومظهرها الذي يوحي بصغر سنها، متشبهة في ذلك بالسندريلا سعاد حسني في فيلم "صغيرة على الحب".

7- سبب نجاحها السريع هو استعانتها بمخرجين أجانب لتصوير الكليبات الخاصة بأغانيها بشكل غير تقليدي، والتي حققت ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب".

8- انطلاقتها الحقيقية جاءت بعد تصويرها أغنية "شوفتو ومكلمنيش" عام 2009، لتتوالى أغنياتها بعد ذلك.

9- بلغ رصيدها الفني حتى الآن 6 ألبومات غنائية، أشهرها: "لسه صغيرة، حلوة جدًا، أحسن من كتير".

10- خاضت تجربة التمثيل لمرة واحدة من خلال قيامها بدور البطولة في فيلم "خطة جيمي" عام 2014.

11- في مطلع 2016 فاجأت صفحة الفنانة "ساندي" على موقع "فيسبوك" متابعيها بخبر اعتزالها للفن، وجاء نص الرسالة: "قررت أنا ساندي عادل أحمد حسين الاعتزال من هذه المهنة التي أدت إلى مرضي بسبب الضغوط النفسية التي أتعرض لها، ولن أتراجع عن هذا القرار وأطلب من الله المغفرة عن أي ذنب ارتكبته بسبب هذه المهنة".

12- ظلت مختفية لمدة شهر بعد خبر الاعتزال، ثم ظهرت في لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم" قناة "سي بي سي" لتوضح حقيقة الأمر، فقالت: "أنا سافرت يوم 12 ديسمبر 2015 في رحلة علاج لألمانيا بسبب ضغوط نفسية وبدنية، وقفلت كل تليفوناتي ومكنتش بكلم حتى أهلي"، وتابعت: "عندي مرض ارتجاع في المريء بيأثر على الأحبال الصوتية وكنت بتعالج منه وفي نفس الوقت بفصل عن الجو النفسي السيئ"، مضيفة: "فوجئت إن الصفحة نشرت خبر اعتزالي وانهرت.. الخبر ده اللي نشره زوجي ومدير أعمالي".

13- صرحت بأنها تزوجت سرًّا من الملحن حسام بدران في عام 2008، وقت أن كان عمرها 21 عامًا، وسرعان ما تحول الزواج إلى "سبوبة" من جانبه، على حد قولها، لذا قررت رفع دعوى خلع ضده.

14- نشر زوجها صورة تؤكد أن الزواج لم يكن سريًّا، وأن حفل الزفاف أقيم في فندق "فور سيزون"، مدعيًا أنه كان ينتج لها الألبومات، على عكس قولها.

15- عادت لممارسة نشاطها الغنائي وإقامة الحفلات، لكنها ما زالت تثير الجدل بسبب ملابسها القصيرة.