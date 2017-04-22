بالصور.. 16 فنانا رحلوا عن دنيانا في الثلاثينات من عمرهم

شيماء مصطفى

رحل عدد من نجوم الفن، في أوج شهرتهم ومجدهم، وكُتب لهم النهاية سريعا، إلا أن أعمالهم جعلتهم خالدين في ذاكرة جمهورهم دائما.

هنا نتذكر معا 16 فنانا وفنانة، رحلوا عن عالمنا، ولم تتخطى أعمارهم الـ40 عاما.

عادل خيري

رحل الفنان عادل خيري عن عالمنا ولم يُكمل عامه 32 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض السكر، الذي أدى في النهاية لإصابته بالفشل الكلوي، ورحل عن عالمنا في 12 مارس 1963، وهو ابن المسرحي الكبير بديع خيري، ومن أشهر أعماله "إلا خمسة"، "لو كنت حليوة"، "البنات والصيف".

كاميليا

لقيت الفنانة كاميليا مصرعها في حادث سقوط طائرة، قيل إنه مدبّر من قبل الموساد الإسرائيلي التي كانت تتعاون معه، وزعم آخرون أنه حادث عادي، بينما ذهب البعض إلى أن يكون الحادث مجبرا من قبل الملك فاروق، رحلت كاميليا عن عمر 31 عاما، وتحديدا في 31 أغسطس 1950، ومن أشهر أعمالها "المليونير"، "آخر كدبة"، "قمر 14"، "بابا عريس".

أسمهان

توفيت المطربة أسمهان عن عمر 32 عاما، في 14 يوليو 1944، في حادث قيل أيضا إنه مدبر، ولكن هذه المرة من قبل المخابرات البريطانية التي كانت تتعاون معها المطربة السورية، ومن أشهر أعمالها "غرام وانتقام"، و"انتصار الشباب".

إلياس مؤدب

اشتهر الفنان إلياس مؤدب، بتقديم الشخصية الشامية، حتى أن البعض اعتقد أنه فنان سوري، إلا أنه ولد لأبوين مصريين بحارة اليهود، وعمل في عدد من الفرق المسرحية، وله عدد من الأعمال منها "عنبر"، "حلال عليك"، "بيت النتاش"، "قطر الندى"، وتوفى "مؤدب" في 28 مايو 1952، عن عمر 36 عاما.

الضيف أحمد

توفى في 16 أبريل 1970، عن عمر 33 عام، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، واشتهر الراحل بأنه العقل المدبر لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، فقد أخرج عددا من المسرحيات، ولحن كثيرا من الاسكتشات التي غنتها الفرقة، منها اسكتشات فيلم "30 يوم في السجن"، ومثل في بعض الأعمال الهامة منها "شاطئ المرح"، "المجانين الثلاثة"، "عروس النيل".

نعيمة عاكف

رحلت الفنانة نعيمة عاكف عن عالمنا، في 23 أبريل عام 1966، عن عمر 37 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الأمعاء، وتركت الفنانة الراحلة عددا من الأعمال الهامة منها "تمر حنة"، "أمير الدهاء"، "أربع بنات وظابط"، "النمر".

ناهد شريف

بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي، رحلت ناهد شريف عن عمر 39 عاما، تحديدا في 7 أبريل 1981، وقد عانت الفنانة الكبيرة في آخر أيامها من الفقر والمرض، خاصة بعد أن استولى زوجها اللبناني على أموالها، ومن أعمال ناهد الشهيرة "أنا وبناتي"، "العمر لحظة"، "انتبهوا أيها السادة".

عمر خورشيد

في عام 1981، رحل الفنان عمر خورشيد عن عمر 36 عاما، وترددت شائعات وقتها بأن الحادث مدبر من قبل أحد المسؤولين السياسيين، بعد انتشار أقاويل عن علاقة "خورشيد" بابنة شخصية سياسية كبيرة، وترك الفنان الراحل عددا من الأعمال الفنية الهامة، كما شارك في بطولة أعمال عدة منها "العرافة"، "حتى آخر العمر"، "ابنتي العزيزة".

عماد عبد الحليم

عُثر على الفنان عماد عبد الحليم ميتا على أحد الأرصفة، بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، عن عمر 36 عاما، في 20 أغسطس 1995، واشتهر الفنان الراحل بصوته العذب، وهو عم الفنانة أنغام، واعتبره البعض خليفة للفنان الكبير عبد الحليم حافظ، الذي آمن بموهبته لدرجة أنه منحه اسمه، ليصبح عماد عبد الحليم، بدلا من عماد سليمان.

مصطفى كريم

توفى الفنان مصطفى كريم بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر 37 عاما، في 19 مايو 1997، وهو زوج الفنانة نهى العمروسي، وله عدد من الأعمال الفنية منها "عصر الحب"، "الملك لله"، "مراهقون ومراهقات".

عمر فتحي

هو مطرب اشتهر بتقديم اللون الشعبي في غناء فترة الثمانينات، وتوفى في 31 ديسمبر 1986، عن عمر 34 عاما، بعد إصابته بنوبة قلبية، ورغم أنه ترك رصيدا فنيا قليلا إلا أنها كانت أعمالا ذات قيمة، ومن بينها ألبومات "على إيدك"، "والله وغالي عليا"، "على إيه".

هالة فؤاد

بعد طلاقها من الفنان أحمد زكي، أعلنت الفنانة هالة فؤاد اعتزالها الفن، وتزوّجت من الخبير السياحي عزالدين بركات، وأصيبت بعد إنجابها لطفلها الثاني بعدة جلطات، لتفاجأ بعدها بإصابتها بسرطان الثدي، وتوفيت في أكتوبر 1993، عن عمر 35 عاما، ومن أشهر أعمالها "الحدق يفهم"، "الأوباش"، "اللعب مع الشياطين".

ذكرى

لقيت الفنانة التونسية ذكرى مصرعها بعدما أطلق زوجها أيمن السويدي النار عليها، والذي انتحر بعد قتلها، في نوفمبر 2003، عن عمر 37 عاما، وتركت الفنانة الراحلة عددا من الأغاني الخالدة منها "وحياتي عندك"، "الأسامي"، "يوم ليك".

علاء ولي الدين

توفى الفنان الكوميدي علاء ولي الدين في فبراير 2003، عن عمر 39 عاما، بعد إصابته بغيبوبة سكر، وللفنان الراحل مجموعة من الأعمال الهامة، منها "الناظر"، "الإرهاب والكباب"، "ابن عز"، "حكيم عيون".

سوزان تميم

قُتلت الفنانة سوزان تميم في دبي، وقيل إن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، حرّض محسن السكري بقتلها، حيث ذبحها الأخير في 28 يوليو 2008، لترحل عن عالمنا عن عمر 31 عاما.

ميرنا المهندس

رحلت الفنانة ميرنا المهندس بعد معاناة مع مرض سرطان القولون، في 5 أغسطس 2015، عن عمر 37 عاما، وشاركت الفنانة الراحلة في عدد من الأعمال منها "أيظن"، "يا تحب يا تقب"، "زجزاج"، "العيال هربت".

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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