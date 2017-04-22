تعرف على أكثر دول العالم تعاطيًا لـ''الحشيش''.. وترتيب مصر

شيماء مصطفى

يعد مخدر الحشيش من أكثر أنواع المخدرات انتشارًا حول العالم، بما فيهم مصر، وعلى الرغم من أضراره الكثيرة على الصحة إلا أنه رائج ويصل أعداد متعاطيه بالملايين في مصر، بحسب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وفي العام الماضي، أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، تقريرًا له حول تعاطي المخدرات، وأكد أن مخدر الحشيش هو رقم واحد من حيث أعداد المتعاطين، ووصل معدل تعاطي المخدرات إلى 10.4%، بحسب الصفحة الرسمية للصندوق على "فيسبوك".

وشهد الخميس احتفالية عالمية لمتعاطي الحشيش، وذكر تقرير حول أكثر دول العالم تعاطيًا للحشيش، بحسب صحيفة "التيلجراف" البريطانية.

وكانت المفاجأة أنه على الرغم من إباحة هولندا لتعاطي الحشيش (بنسب محددة) وانتشار المقاهي التي يتعاطي عليها الناس المخدر، إلا أنها ليست من بين الدول الأكثر تعاطيًا.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أكثر دولة تضم متعاطيين للحشيش هي آيسلندا.

وأشارت بيانات المكتب إلى أن 18.3% من سكان أيسلندا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا يتعاطون الحشيش.

وجاءت في المركز الثاني الولايات المتحدة 16.2% ثم نيجيريا 14.3%، في حين جاءت مصر في المركز الـ 25 عالميًا بنسبة 6.24%.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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