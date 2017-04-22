أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر بشدة من "رسوم الحنة والتاتو ورسومات الأطفال على الوجه"!!! -
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

تعرف على أكثر دول العالم تعاطيًا لـ''الحشيش''.. وترتيب مصر

Google+ Print
تعرف على أكثر دول العالم تعاطيًا لـ''الحشيش''.. وترتيب مصر تعرف على أكثر دول العالم تعاطيًا لـ''الحشيش''.. وترتيب مصر

يعد مخدر الحشيش من أكثر أنواع المخدرات انتشارًا حول العالم، بما فيهم ، وعلى الرغم من أضراره الكثيرة على الصحة إلا أنه رائج ويصل أعداد متعاطيه بالملايين في مصر، بحسب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وفي العام الماضي، أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، تقريرًا له حول تعاطي المخدرات، وأكد أن مخدر الحشيش هو رقم واحد من حيث أعداد المتعاطين، ووصل معدل تعاطي المخدرات إلى 10.4%، بحسب الصفحة الرسمية للصندوق على "فيسبوك".

وشهد الخميس احتفالية عالمية لمتعاطي الحشيش، وذكر تقرير حول أكثر دول العالم تعاطيًا للحشيش، بحسب صحيفة "التيلجراف" البريطانية.

وكانت المفاجأة أنه على الرغم من إباحة هولندا لتعاطي الحشيش (بنسب محددة) وانتشار المقاهي التي يتعاطي عليها الناس المخدر، إلا أنها ليست من بين الدول الأكثر تعاطيًا.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أكثر دولة تضم متعاطيين للحشيش هي آيسلندا.

وأشارت بيانات المكتب إلى أن 18.3% من سكان أيسلندا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا يتعاطون الحشيش.

وجاءت في المركز الثاني الولايات المتحدة 16.2% ثم نيجيريا 14.3%، في حين جاءت مصر في المركز الـ 25 عالميًا بنسبة 6.24%.

2017_4_21_14_53_33_400.PNG
2017_4_21_14_53_34_416.PNG
2017_4_21_14_53_34_900.PNG
 
المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»