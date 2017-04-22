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حبس ضابط شرطة بتهمة تزوير عقد عرفي وإقامة علاقة مع زوجة لواء متقاعد

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حبس ضابط شرطة بتهمة تزوير عقد عرفي وإقامة علاقة مع زوجة لواء متقاعد حبس ضابط شرطة بتهمة تزوير عقد عرفي وإقامة علاقة مع زوجة لواء متقاعد

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بحبس ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالتزوير وارتكاب جريمة الزنا مع سيدة متزوجة من لواء شرطة متقاعد.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ارتبط عاطفيًا مع سيدة وأقام معها علاقة غير شرعية بموجب عقد زواج عرفي على الرغم من علمه بزواج السيدة رسميًا من لواء شرطة متقاعد.

وأضافت التحقيقات أن المتهم التقى الزوجة بإحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى أنه مع مرور الوقت شكّ الزوج في زوجته وبمراقبتها علم بقدومها لإحدى الشقق بمنطقة أكتوبر ومقابلة شخص آخر.

وتابعت التحقيقات أن الزوج توجه للشقة واقتحمها، وفور علم المتهم قفز من شباك الغرفة الكائنة بالطابق الثالث هربًا من الزوج، ما أصابه بجروح وكسور متفرقة بالجسد وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها اليوم.

 

المصدر : مصراوى

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