أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر بشدة من "رسوم الحنة والتاتو ورسومات الأطفال على الوجه"!!! -
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. بدء امتحانات النقل بمدارس الأقصر

Google+ Print
اليوم.. بدء امتحانات النقل بمدارس الأقصر اليوم.. بدء امتحانات النقل بمدارس الأقصر

مصراوي Masrawy

بدء امتحانات النقل

الأقصر - محمد محروس:
بدأت، صباح اليوم السبت، بمدارس محافظة الأقصر، امتحانات النقل لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر: "إن تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي يؤدون الامتحانات اعتبارًا من اليوم السبت 22 أبريل والتي تستمر ليومين فقط، حيث تنتهي غدًا الأحد، ثم تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي يوم الاثنين 24 أبريل وتنتهي يوم 30 أبريل، وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحًا للفترة الصباحية، والساعة الواحدة ظهرا للفترة المسائية".

وتابع بخيت: تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم 24 أبريل الجاري وتستمر حتى 30 أبريل، طبقًا لجدول الامتحانات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"