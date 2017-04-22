اليوم.. بدء امتحانات النقل بمدارس الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

بدأت، صباح اليوم السبت، بمدارس محافظة الأقصر، امتحانات النقل لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر: "إن تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي يؤدون الامتحانات اعتبارًا من اليوم السبت 22 أبريل والتي تستمر ليومين فقط، حيث تنتهي غدًا الأحد، ثم تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي يوم الاثنين 24 أبريل وتنتهي يوم 30 أبريل، وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحًا للفترة الصباحية، والساعة الواحدة ظهرا للفترة المسائية".

وتابع بخيت: تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم 24 أبريل الجاري وتستمر حتى 30 أبريل، طبقًا لجدول الامتحانات.