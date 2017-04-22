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عيونك بلون موج البحر هذا الصيف

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مصراوي Masrawy

عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (1)عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (1)

عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (2)عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (2)

عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (3)عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (3)

عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (4)عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (4)

عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (5)عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (5)

عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (6)عيونك بلون موج البحر هذا الصيف (6)

(د ب أ) -

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الأزرق يهيمن على ألوان مكياج العيون في صيف 2017، ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تستحضر أجواء الرحلات البحرية المنعشة.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن الماسكارا تتألق باللون الأزرق لتستلهم روح الثمانينيات، وهي تغازل العيون البنية والخضراء بصفة خاصة. وتمتاز الماسكارا ذات اللون الأزرق الداكن بأنها تجعل العيون الصغيرة تبدو أكبر حجما.

كما تزهو ظلال الجفون هي الأخرى باللون الأزرق، شأنها في ذلك شأن الآي لاينر.

وبشكل عام، ينبغي اختيار اللون الأزرق لتزيين جزء واحد فقط، وذلك للحصول على إطلالة ساطعة ومشرقة من دون تكلف أو مبالغة.

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