النقابة العامة: قانون العمل لم يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة

التحرير

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قال محمد عبد القادر أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، إن قانون العمل 12 لسنة 2003 لم ينظم أوضاع تلك العمالة، ولم يوفر الحماية لهم، كما أن الوزارة لم توضح حجم الأموال التي يتم استقطاعها وفقًا للقرارات الصادرة عنها بشأن القطاعات الاستثمارية والخاصة.

وأضاف عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مشروع قانون العمل الجديد لم يوضح أيضًا حقيقة الصندوق المزمع إنشاؤه لصالح العمالة غير المنتظمة بالوزارة، كما أنه لم يحدد مسئولية وزارة القوى العاملة تجاه هذه العمالة من حيث توفير فرص العمل وتحقيق الأمان الوظيفي لهم بعلاقات عمل قوية، مشيرًا إلى أن القرارات المذكورة لم تنص على تحصيل "جباية" بشكل مخالف للدستور، كما أنه خالف نص المادتين 9 و42 من الدستور، ولم ينص على خضوع هذه الأموال التي تحصلها الوزارة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد أنه قدم مقترحات لمجلس النواب عن طريق النائب إيهاب منصور والنائبة نشوى الديب، وأبلغوه بعدم وجود اعتراضات على مقترح النقابة حتى الآن بالمجلس، وسوف يتم إدراجها ضمن جلسات التشاور على المشروع الجديد بلجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأضاف أيضًا أن ما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية ، مادة 21 من القرار أيضاً التوزيع بواقع 15 % مصروفات إدارية ، 40% رعاية اجتماعية وصحية للعمال ، %10 مكافأة لمندوبي التشغيل.