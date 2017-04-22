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تأجيل طعن مبارك والعادلي على تغريمهما 540 مليون جنيه في قطع الاتصالات لـ 1يوليو

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تأجيل طعن مبارك والعادلي على تغريمهما 540 مليون جنيه في قطع الاتصالات لـ 1يوليو تأجيل طعن مبارك والعادلي على تغريمهما 540 مليون جنيه في قطع الاتصالات لـ 1يوليو

مصراوي Masrawy

مبارك والعادلي

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد مسعود، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 1 يوليو المقبل.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.

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