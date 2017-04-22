مواجهة نارية بين الإنتر وفيورنتينا في الكالتشيو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفتتح اليوم، مباريات الجولة رقم 33 في الدوري الإيطالي من خلال قمة مباريات هذا الأسبوع والتي ستجمع بين فيورنتينا الثامن برصيد 52 نقطة وإنتر السابع برصيد 56 نقطة على ملعب أرتيمو فرانكي في فلورنسا.

وفي أخر 9 مباريات جمعت بينهما في الدوري الإيطالي، فاز الفيولا في 5 مباريات مقابل 4 لنيراتزوري، وسجل فيورنتينا 199 هدفا في شباك الإنتر في الدوري الإيطالي كأكثر فريق يسجل أمامه في تاريخ الكالتشيو.

ونجح فيورنتينا في الفوز بثلاث مباريات من أخر أربعة خاضها أمام إنتر على ملعب أرتيمو فرانكي وبلغ المعدل التهديفي للفيولا في تلك المباريات 2,5 هدف في كل مباراة، وتعرض الفيولا في الجولة الماضية لأول خسارة على ملعبه في الدوري هذا الموسم ومع ذلك نجح الفريق في تسجيل الأهداف في أخر 12 مباراة خاضها على ملعبه.

ويمتلك الإنتر خامس أسوأ خط دفاع في الجولات السبع الماضية بعد اهتزت شباك الفريق بـ13 هدفا بهدما كانت اهتزت بثلاث فقط في المباريات العشر التي سبقتها، ويتشارك الفريق في حصولهما على 9 نقاط كاملة هذا الموسم بفضل الأهداف التي تسجل من بعد الدقيقة 85 كأكثر فريقين في الدوري يحققان هذا الأمر.

ونجح لاعب فيورنتينا جوسيب إيليسيتش في تسجيل 4 أهداف في شباك إنتر في الدوري من بينهم هدفه الأول في المسابقة، أما حارس الإنتر سمير هاندنوفيتش فاستقبلت شباكه 40 هدفا في 19 مباراة خاضها أمام الإنتر في الدوري الإيطالي، وأخيرا من الـ21 هدفا التي سجلها مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي في الدوري هذا الموسم لم يسجل سوى 5 أهداف فقط بعيدا عن ملعب سان سيرو.

وفيما يلي مواعيد مبارايات اليوم في الدوري الإيطالي:

أتالانتا- بولونيا الساعة 18:00

فيورنتينا- إنتر الساعة 20:45