تشيلسي وتوتنهام يصطدمان في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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يلتقي اليوم توتنهام بنظيره تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، حيث يسعى البلوز للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب على أمل الفوز بالثنائية.

وسبق لتوتنهام الفوز باللقب في 8 مناسبات سابقة أخرها في موسم 1990- 1991، بينما فاز تشيلسي بكأس الاتحاد 7 مرات أخرها في موسم 2011- 2012، وبالنظر إلى المواجهات المباشرة بين الفريقين نجد أن توتنهام لم يحقق سوى فوزين فقط في أخر 16 مباراة أمام تشيلسي في جميع المسابقات حيث تعادل في 7 وخسر في 7 مواجهات أخرى.

ويعود أخر لقاء بين الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى عام 2012 وحينها فاز البلوز بنتيجة كاسحة استقرت على 5-1 ليتوج باللقب في نهاية المطاف، أما أخر فوز لتوتنهام على تشيلسي في كأس الاتحاد فيعود إلى الدور السادس من عام 1982 بنتيجة 3-2.

ولم يخسر تشيلسي في أخر 5 مباريات خاضها في نصف النهائي كأس الاتحاد سوى مرة واحدة كانت في أخر وصول له إلى ذلك الدور في عام 2013 وأتت الخسارة على يد مانشستر سيتي، ومنذ فوز توتنهام بالبطولة لأخر مرة في عام 1991 نجح تشيلسي منذ ذلك الحين في التتويج باللقب 6 مرات.

ومن جانبه توج أنطونيو كونتي بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الثلاثة التي قضاها مع يوفنتوس إلا أنه لم يتوج بلقب الكأس، حيث وصل للمباراة النهائية في مناسبة واحدة وخسر من نابولي بقيادة والتر ماتزاري 2-0 في نهائي عام 2012.

وفي أخر 6 مرات وصل فيها توتنهام إلى نصف النهائي ودع البطولة ويأمل السبيرز في تفادي الخروج السابع على التوالي من تلك المرحلة، ويعود أخر فوز لتوتنهام في نصف النهائي إلى عام 1991 بالفوز على أرسنال بنتيجة 3-1.

ويمر توتنهام بحالة فنية عالية بعد الفوز في أخر 8 مباريات في جميع المسابقات، وهي أفضل مسيرة انتصارات للفريق منذ عام 1960 عندما حقق 13 انتصار على التوالي، وأخيرا يتصدر اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 6 أهداف.