الجيش اللبناني يوقف "10 إرهابيين خطرين" في عرسال

بيروت ( د ب أ )

أوقف الجيش اللبناني فجر اليوم السبت "10 إرهابيين خطرين" كانوا قد تسللوا إلى مدينة عرسال بشمال شرق لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إن "قوة من الجيش نفذت فجر اليوم عملية دهم سريعة وخاطفة في بلدة عرسال، أسفرت عن توقيف 10 إرهابيين خطيرين كانوا تسللوا إليها في أوقات سابقة، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر القوة المداهمة".

وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سوريا.

وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وتبنت التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.