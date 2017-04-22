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مصرع عجوز ونفوق 10 رؤوس ماشية في حريق بسوهاج

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مصرع عجوز ونفوق 10 رؤوس ماشية في حريق بسوهاج مصرع عجوز ونفوق 10 رؤوس ماشية في حريق بسوهاج

مصراوي Masrawy

نفوق رؤوس ماشية بحريق - ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي عامل مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم، ونفقت 10 رؤوس ماشية في حريق نشب بحوش ملحق بمنزل بناحية المحامدة القبلية بمركز سوهاج.

ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق التوصيلات الكهربائية العشوائية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ومشيد بالبوص وأفلاق النخيل ملك "محمد. ح. أ"، 70 عاماً، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

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