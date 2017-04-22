حركة المرور.. سيولة في القاهرة الكبرى وكثافات متحركة بالتحرير والمنيل

كتب - فتحي عمر:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى لصباح الْيَوْمَ لتنظيم حركة المرور.

وأفاد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور بأن اليوم يشهد سيولة مرورية وكثاقات ضعيفة على بعض الطرق والمحاور، موضحًا أن إدارات المرور اليوم الادارة العامة لمرور القاهرة عززت من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها.

وانتشر رجال المرور في القاهرة لشن حملات مرورية مكبرة واستكمال حالات الانضباط المروري لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

ويتم رفع كافة السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع القصر العنين من الكورنيش إلى التحرير وكوبري أكتوبر من مدينة نصر إلى غمرة كثافات متحركة.​