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اليوم.. انطلاق معرض فوود أفريكا بمشاركة 450 شركة غذائية

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اليوم.. انطلاق معرض فوود أفريكا بمشاركة 450 شركة غذائية اليوم.. انطلاق معرض فوود أفريكا بمشاركة 450 شركة غذائية

التحرير

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تنطلق اليوم السبت، فاعليات الدورة الثالثة لمعرض افريقيا للتصنيع الغذائى والمعروف بمعرض فوود أفريكا، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من المتخصصين فى مجال تصنيع الأغذية والمشروبات.

ويعتبر المعرض أكبر حدث لقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية على مستوى القارة الإفريقية خاصة بعد أن تم دمج وتنظيم الدورة الثالثة من معرض "فود أفريكا" مع الدورة السادسة لمعرض افريقيا للتصنيع الغذائى.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 450 شركة تمثل كبرى الشركات فى مجالات التعبئة والتغليف وتكنولوجيا التصنيع الغذائى.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض كلا من طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى أعضاء غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

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التحرير

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