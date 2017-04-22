«مفجر قضية مصرف السيل» يتحدى مسؤولي الحكومة بشرب كوب مياه منه

التحرير

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علاء: مياه مصرف السيل ما تزال تلوث النيل.. ومستعد لمواجهة الحكومة بالشرب من هذه المياه

ويطالب الحكومة بكشف حساب عن قضية المصرف أمام الرأي العام

قال علاء مصطفى الشاب الأسواني إن مشكلة مصرف السيل ما زالت قائمة ولم تحل.

واصطحب الشاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة محطتى الصرف الصحى كيما (1) وكيما (2) بأسوان، خلال انعقاد مؤتمر الشباب في سناير الماضي، وفجر وقتها قضية مصرف السيل ومحاولة المسئولين إخفاء التلوث عن الرئيس حتى انتهاء المؤتمر.

وأضاف مصطفى لـ"التحرير" اليوم السبت أن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان أخلت بوعودها السابقة بشأن انتهاء الكارثة البيئة المتمثلة فى وقف إلقاء 120 ألف متر مكعبا يوميا من الصرف الصحى داخل النيل عبر مصرف السيل بنهاية مارس الماضى.

ولفت إلى أن الأوضاع لم تشهد أى تغير، مشيرا إلى أنه انتقل شخصيا لمعاينة الواقع بمصرف السيل خلال الأسبوع الماضى.

وأكد أن الكارثة مستمرة، وأن المصرف فى نهايته بمدخل مدينة أسوان الشمالى مستمر فى تصريف مياه الصرف الصحى، رغم انتهاء ظاهرة الروائح الكريهة التى كان يسببها المصرف فى هذه المنطقة تحديدا لأسباب غير معروفة.

ووجه الشاب سؤاله للمسؤولين عن موقف الانتهاء من تأهيل محطتى الصرف الصحى كيما(1) وكيما (2) والتى لم يعلن عنه حتى الآن، رغم أنه كان من المقرر الانتهاء منهما فى نهاية شهر مارس الماضى لاستيعاب واستقبال كافة كميات الصرف الصحى الناتجة عن مدينة أسوان لتحويلها إلى الغابة الشجرية الموجودة بمنطقة العلاقى جنوبي أسوان، بدلا من إلقائها بمصرف السيل.

وأعلن الشاب علاء مصطفى عن تحديه لمسئولى الحكومة وكل من يدعى بإنتهاء كارثة الصرف الصحى بمدينة اسوان، بأن يصطحبهم إلى آخر نقطة لمصرف السيل مع نهر النيل بالقرب من مدخل مدينة أسوان الشمالى، بغرض أن يشرب هؤلاء المسئولين من مياه النيل بالقرب من مصرف السيل.

وتابع أنه مستعد لأن يشرب هو بنفسه 3 أكواب من نفس هذه المياه، إذا قام المسئولون بشرب كوب واحد أمام الرأى العام.

وطالب مصطفى الحكومة بتوضيح موقف وعودها السابقة أمام الرئيس السيسى بشأن هذه القضية، ليتم إعلان ذلك أمام الرأى العام.