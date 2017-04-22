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سامباولي يستهدف المركز الثالث بالليجا

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سامباولي يستهدف المركز الثالث بالليجا سامباولي يستهدف المركز الثالث بالليجا

التحرير

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قال الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لإشبيلية، عقب الفوز على الجار الأندلسي غرناطة بثنائية نظيفة مساء أمس، الجمعة، في مستهل الجولة 33 بالليجا، إن هدفه يتمثل في تحقيق المركز الثالث، مؤكدا إزاء شائعات رحيله المحتمل عن الفريق أنه "سيترك كل شيء من أجل أن يواصل الفريق حصد النقاط واحتلال أفضل مركز ممكن".

وأوضح المدرب الأرجنتيني، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة حول المنافسة على المركز الثالث، أن أتلتيكو مدريد "سيواصل حصد النقاط بالتأكيد حتى النهاية"، ولهذا فسيحاول إشبيلية اللحاق به أيضا "في كل مباراة لكي يظل داخل المنافسة، مع انتظار تعثر أتلتيكو في أي مباراة".

وأضاف "المباراة المقبلة أمام سيلتا فيجو ستكون صعبة للغاية، ولكننا سنقاتل في كل المباريات المقبلة بنفس التصميم، وأتمنى أن نتمكن في النهاية من الفوز بالمركز الثالث".

وحول إذا ما سمع أي صافرات استهجان ضده من قبل الجماهير إزاء رحيله المحتمل عن الفريق بنهاية الموسم من أجل تدريب الأرجنتيني، أوضح "بالطبع سأبذل أقصى ما لدي من أجل أن يواصل الفريق حصد النقاط واحتلال أفضل مركز ممكن في النهاية، وهذا أمر لن أتنازل عنه"، مشددا على أنه "لا يفكر سوى في حاضر الفريق، وهو الأمر المهم للغاية بالنسبة للنادي".

وبهذه النتيجة عاد الفريق الأندلسي لدرب الانتصارات في الليجا بعدما سقط في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام فالنسيا ليرتفع رصيده لـ65 نقطة في المركز الرابع، ويواصل تضييق الخناق على أتلتيكو مدريد، الثالث وصاحب نفس الرصيد، الذي سيحل ضيفا على إسبانيول غدا، السبت.

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التحرير

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