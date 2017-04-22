تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 16 32

مطروح 16 21

بورسعيد 20 25

دمياط 19 24

الإسماعيلية 20 37

السويس 20 38

العريش 14 36

الغردقة 25 36

شرم الشيخ 24 34

المنيا 18 38

الفيوم 19 39

أسيوط 21 39

سوهاج 20 40

الأقصر 24 41

أسوان 24 41

الوادى الجديد 24 40

قنا 23 41