فيديو.. صبحي: 5 آلاف جنيه لا تكفي احتياجات أسرة من 5 أفراد شهريًا

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عبر الفنان محمد صبحي، عن استيائه من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار، وتدني الأجور التي يتقاضانوها، موضحًا أن 5 آلاف جنيه، لا تكفي كراتب شهري لتلبية احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد.

وأضاف صبحي، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أصحاب المعاشات لا يحصلون على حقهم، والنائب السابق بدري فرغلي، يناضل من أجلهم منذ سنوات.

وتابع: «اللي بياخد معاش 400 جنيه، هيعيش إزاي والأسعار مولعة بالشكل ده؟»، مردفًا: «مليارات أصحاب المعاشات سُرقت عمدًا، ولا يجد كبار السن من يسأل عنهم».