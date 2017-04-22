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فيديو.. وزير التعليم: هدفي إلغاء نظام الثانوية العامة قريبًا

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فيديو.. وزير التعليم: هدفي إلغاء نظام الثانوية العامة قريبًا فيديو.. وزير التعليم: هدفي إلغاء نظام الثانوية العامة قريبًا

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يخطط لتغيير نظام الثانوية العامة لعدم اقتناعه به، مؤكدًا وجود مقترحات يعمل عليها لإلغاء نظام الثانوية العامة قريبًا، وسيتم عرض تلك المقترحات على عدة جهات لمناقشتها وتنفيذها.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، أن هدفه استبدال نظام الثانوية العامة بآخر يعرف بـ«التقييم»، لافتًا إلى أن المنافسة على كليات القمة خادعة ولا تؤهل إلى وجود كوادر متميزة في كافة المجالات، فهدف الثانوية العامة والتنسيق أصبح منفصلًا على الإطلاق عن فكرة التعلم.

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التحرير

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