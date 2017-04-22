فيديو| جيجز: محمد صلاح موهوب.. ولا أعرف سبب فشله في تشيلسي

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أشاد النجم الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق روما الإيطالي، معتبره من اللاعبين الموهوبين وأصحاب القدم اليسرى المميزة.

وقال جيجز، في حواره مع «أون سبورت» أثناء تواجده في مصر عن صلاح: «إنه لاعب رائع، لم تسير الأمور معه بالشكل الأمثل في تشيلسي، ولا أعرف لماذا لم ينجح هناك».

وأضاف نجم يونايتد السابق: «صلاح لاعب موهوب ويجيد اللعب بقدمه اليسرى، ومن الجيد دائمًا أن تشاهد لاعبين يتحكمون في الكرة بقدمهم اليسرى، لقد نجح في إيطاليا بالفعل».

واستكمل جيجز،حديثه عن نجم روما الدولي، قائلًا: «في إيطاليا يلعبون بطرق دفاعية، وهو تأقلم هناك ونجح في اللعب مع فيورنتينا وروما».