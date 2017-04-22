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عودة حركة المترو في سان فرانسيسكو الأمريكية بعد إعادة التيار الكهربائي

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عودة حركة المترو في سان فرانسيسكو الأمريكية بعد إعادة التيار الكهربائي عودة حركة المترو في سان فرانسيسكو الأمريكية بعد إعادة التيار الكهربائي

مصراوي Masrawy

المترو في سان فرانسيسكو - أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن عمدة ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية إد لي أنه تم حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته المدينة أمس الجمعة وأغرق ما يزيد عن 88 ألف شخص في الظلام.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت، مشيرة إلى أن حريق في محطة كهرباء فرعية أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي في سان فرانسيسكو الأمر الذي تسبب في إغلاق محطة المترو في وسط المدينة خلال ساعة الذروة بالإضافة إلى حصار الأشخاص في المصاعد وإغلاق غرف العمليات.

وتأثر 88 ألف شخص بسبب الانقطاع الكهربائي الذي بدأ عند الساعة التاسعة صباحا ولكن مع حلول الساعة الرابعة مساء تمت عودة التيار الكهربائي لدى أغلبية المتضررين ما عدا نحو ثلاثة آلاف.

وشهدت الأحياء الشمالية والوسطى في سان فرانسيسكو انقطاع التيار الكهربائي الضخم، فيما انقطع التيار الكهربائي في نيويورك أيضا حيث توقفت حركة مترو الأنفاق.

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