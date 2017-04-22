محافظ جنوب سيناء يفتتح اليوم مدرسة الشهيد ياسر الحديدي بمدينة دهب

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يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت مدرسة الشهيد العميد ياسر الحديدي للتعليم الأساسي بمدينة دهب، برفقة اللواء الدكتور مصطفى رجائي مساعد أول الوزير لمنطقة سيناء واللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء وأسرة الشهيد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقرر اللواء خالد فودة إطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس بمنطقة المشؤبية بمدينة دهب تخليدا لاسمه.

وكان الشهيد من قوة قطاع مصلحة الأمن العام بجنوب سيناء، واستشهد في 8 مارس الماضى بعدما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت مدرعة في أثناء مروره بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش.

يشار إلى أن العقيد ياسر الحديدى كان رئيسا لمباحث مدينة دهب في عام 2008 وترقى حتى وصل إلى مفتش للأمن العام قبل استشهاده.