سمير راغب: الحفاظ على أرواح المدنيين أصعب ما يُواجه الجيش في سيناء

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شدّد العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ضرورة عدم التهوين من العمليات العسكرية التي تجرى في شمال سيناء، معتبرًا أن ما يُصعب الأمور على القوات المسلحة بسيناء هو الحفاظ على أرواح المدنيين.

وأوضح راغب، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التعامل في المناطق المدنية في سيناء يكون عن طريق جهاز الشرطة، وأن التعامل في المناطق الصحراوية والزراعية يكون عن طريق القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الأفرع الرئيسية للجيش تشارك في محاربة الإرهاب بسيناء.