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فيديو| جيجز: رمضان صبحي في مكانة كبيرة.. والنني يحتاج مباريات أكثر

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فيديو| جيجز: رمضان صبحي في مكانة كبيرة.. والنني يحتاج مباريات أكثر فيديو| جيجز: رمضان صبحي في مكانة كبيرة.. والنني يحتاج مباريات أكثر

التحرير

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تحدث ريان جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن اللاعبين المصريين الذين يلعبون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ومن أبرزهم محمد النني لاعب أرسنال، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي. 

وقال جيجز في حواره مع فضائية «أون سبورت» أثناء تواجده في : «مارك هيوز يضع رمضان صبحي في مكانة كبيرة في ستوك سيتي رغم صغر سنه». 

وأضاف عن موهبة رمضان قائلًا: «من المفترض أن يلعب كثيرًا، على الأقل مباراة كل أسبوعين، أعتقد أن عمره 20 سنة ولذلك هو يحتاج للمشاركة دائمًا». 

وأشار جيجز إلى أن النني، في حاجة لأن يلعب بانتظام ويشارك في عدد مباريات أكثر مع أرسنال، موضحًا أنه الآن "يلعب أحيانًا أساسيًا وأحيانًا لا يشارك". 

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التحرير

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