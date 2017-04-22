أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر بشدة من "رسوم الحنة والتاتو ورسومات الأطفال على الوجه"!!! -
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

صراع الأصدقاء.. عرابي وكشري يتواجهان في دربي الصعيد بين أسوان والتعدين

Google+ Print
صراع الأصدقاء.. عرابي وكشري يتواجهان في دربي الصعيد بين أسوان والتعدين صراع الأصدقاء.. عرابي وكشري يتواجهان في دربي الصعيد بين أسوان والتعدين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستضيف استاد أسوان مساء اليوم السبت، ديربى الصعيد بين فريقي أسوان والنصر للتعدين، ضمن منافسات الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

يحتل أسوان بقيادة مديره الفنى أسامة عرابى، المركز 16 برصيد 18 نقطة، بينما يقبع فريق النصر للتعدين بقيادة أحمد كشري، في المركز 17 قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين كما تقول معطيات الأمور، إذ يدخل الفريقين المباراة بحثا عن النقاط الثلاث، للهروب من صراع الهبوط من الدورى الممتاز والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان فى جدول ترتيب المسابقة.

وأعلن مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة الدكتور حسن عبد القادر، قبل انطلاق المباراة، عن رصد مكافآت مالية للاعبى الفريق بقيمة 5 آلاف جنيه كحافز للفوز فى مباراة اليوم، من أجل تحسين موقف الفريق فى ترتيب الدورى.

ويسعى كشري، الذى كان قبل أسابيع قليلة، مساعدًا لعرابي في تدريب النصر للتعدين انتقال الاخير لتولى المهام الفنية لفريق أسوان، إلى تجاوز أحزانة عقب الهزيمة الأخيرة من فريق المقاولون العرب بنتيجة 2/ 1، من خلال العودة مجددا الى ذاكرة الانتصارات التى حققها فى الأسبوعين 22 و23 على فريقي الداخلية ووادى دجلة.

‏وتعد مباراة اليوم هى دربى من نوع خاص ومواجهة هامة بين صديقى الأمس عرابي وكشري، بعد تغير الأحوال وقيادة كلا منهما فريقى الجنوب، خاصة وأن المباراة لن تكن سهلة فى ظل طموح كل فريق لحصد نقاط المباراة الثلاث، باعتبار أن التعادل لايفيد على الإطلاق في ظل الصراع الملتهب بين فرق المؤخرة المتقاربة المستوي والنقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق

سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق

تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»