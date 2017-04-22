صراع الأصدقاء.. عرابي وكشري يتواجهان في دربي الصعيد بين أسوان والتعدين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستضيف استاد أسوان مساء اليوم السبت، ديربى الصعيد بين فريقي أسوان والنصر للتعدين، ضمن منافسات الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

يحتل أسوان بقيادة مديره الفنى أسامة عرابى، المركز 16 برصيد 18 نقطة، بينما يقبع فريق النصر للتعدين بقيادة أحمد كشري، في المركز 17 قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين كما تقول معطيات الأمور، إذ يدخل الفريقين المباراة بحثا عن النقاط الثلاث، للهروب من صراع الهبوط من الدورى الممتاز والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان فى جدول ترتيب المسابقة.

وأعلن مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة الدكتور حسن عبد القادر، قبل انطلاق المباراة، عن رصد مكافآت مالية للاعبى الفريق بقيمة 5 آلاف جنيه كحافز للفوز فى مباراة اليوم، من أجل تحسين موقف الفريق فى ترتيب الدورى.

ويسعى كشري، الذى كان قبل أسابيع قليلة، مساعدًا لعرابي في تدريب النصر للتعدين انتقال الاخير لتولى المهام الفنية لفريق أسوان، إلى تجاوز أحزانة عقب الهزيمة الأخيرة من فريق المقاولون العرب بنتيجة 2/ 1، من خلال العودة مجددا الى ذاكرة الانتصارات التى حققها فى الأسبوعين 22 و23 على فريقي الداخلية ووادى دجلة.

‏وتعد مباراة اليوم هى دربى من نوع خاص ومواجهة هامة بين صديقى الأمس عرابي وكشري، بعد تغير الأحوال وقيادة كلا منهما فريقى الجنوب، خاصة وأن المباراة لن تكن سهلة فى ظل طموح كل فريق لحصد نقاط المباراة الثلاث، باعتبار أن التعادل لايفيد على الإطلاق في ظل الصراع الملتهب بين فرق المؤخرة المتقاربة المستوي والنقاط.