اليوم.. نظر قضية رشوة مستشار وزير الصحة
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خاص- الحكومة تبدأ بيع 100 من أصول الدولة غير المستغلة خلال شهر
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اليوم.. نظر قضية رشوة مستشار وزير الصحة
اليوم.. محاكمة قاتل المصرفية نيفين لطفي
اليوم.. استئناف إعادة محاكمة المتهمين بـ"حرق ملهى العجوزة"
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